Россиянам рассказали, когда остановится рост цен на яйца Эксперт Плугов: яйца в России будут дорожать вплоть до марта 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В силу сезонного фактора цены на яйца в России до марта 2024 года будут только расти, заявил NEWS.ru гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Но в годовом выражении этот рост может быть менее ощутимым, чем обычно, за счет государственных мер по стабилизации цен, считает эксперт. За последние 12 месяцев яйца подорожали на 26,4%, напомнил Плугов.

Яйца в любом случае будут дорожать до марта. И в декабре цены на этот продукт не будут ниже, чем в ноябре. Однако годовой рост может быть менее ощутимым благодаря регуляторным мерам, — заявил Плугов.

Яйцо традиционно дешевеет летом, а осенью, наоборот, дорожает, говорит аналитик. По словам Плугова, с сентября 2022 по март 2023 года цены на яйца выросли на 18,54%, с сентября 2021-го по март 2022-го — на 26,35%. В среднем за последние пять лет яйца именно в этот период дорожали на 21,6%.

По состоянию на 7 ноября 2023 года, средняя стоимость десятка яиц в России составила 99,43 рубля, это на 26,4% больше чем год назад.

Если получится снизить годовой рост с 26% до 12–15% — это будет выдающийся результат, — уверен Плугов.

Впрочем, об эффективности мер правительства (в случае их принятия) можно будет говорить не раньше марта будущего года, добавил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на яйца. Соответствующие указания уже разосланы в территориальные органы, 10 федеральных ретейлеров также получили запросы от ведомства. Кроме того, Минсельхоз проработает увеличение импорта яиц из стран ЕАЭС (хотя дефицита яиц нет), а Минпромторг начнет стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца выросли из-за высокого спроса, так как яйцо и курица становятся одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе за счет цены. Спрос на яйца растет — а если растет спрос, растут и цены, пояснила Бобылева.