Где найти дешевые яйца в Москве: проверили цены в супермаркетах Росстат: за последнюю неделю ноября яйца подорожали на 4,4%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на яйца в России сильно выросли: десяток давно стоит больше 100 рублей. С начала 2023 года они подорожали на 36,6%. NEWS.ru посетил самые популярные торговые сети и сравнил цены на яйца одной и той же марки в каждой из них, а покупатели рассказали, что думают о «яичной» инфляции.

Как выросли цены на яйца с начала 2023 года

По данным Росстата, в последнюю неделю ноября цены на куриные яйца в России продолжили расти — в среднем на 4,4% по стране, но в 27 субъектах рост составил от 5,1% до 11,9%. Они снижались только в Карелии и Архангельской области.

С начала года яйца подорожали на 36,6%, и только в ноябре — более чем на 15%. Для сравнения, общая инфляция за тот же период составила 6,7% и 1,1% соответственно.

В целом с января 2023-го яйца уступили по росту цен на продовольственном рынке только бананам и помидорам, которые подорожали на 45,6% и 43,6% соответственно.

По разным данным, в некоторых регионах России стоимость десятка достигает 200 рублей. В супермаркетах Ростовской области самая дешевая упаковка куриных яиц категории C0 стоит около 164 руб. Цены в России почти догнали американские. В США в торговой сети Walmart аналогичные по качеству куриные яйца обойдутся в $3,84 за 18 штук, или $2,13 за 10 штук, что эквивалентно сумме в 191,48 рубля по текущему курсу ЦБ.

На этом фоне россиянам посоветовали заводить кур и переходить на подсобные хозяйства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как власти борются с ростом цен на яйца в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям до марта добровольно ограничить наценки на яйца до уровня 5%, в том числе — на закупаемые у поставщиков по долгосрочным контрактам.

Ранее стало известно, что ведомство проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Их инициировали из-за повышения цен в оптовом сегменте.

По данным «Известий», Минсельхоз РФ проработает увеличение объемов импорта яиц из стран ЕАЭС (хотя дефицита нет), а Минпромторг начнет стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

До этого Минсельхоз предложил ограничить на полгода экспорт яиц «в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита».

Сколько сегодня стоят яйца в популярных супермаркетах

Корреспондент NEWS.ru 5 декабря обошел в Москве несколько магазинов популярных торговых сетей и сравнил цены на яйца категории С1 одной известной марки.

Самая высокая стоимость десятка С1 в «Дикси» — 129,9 руб. Чуть дешевле яйца той же категории того же производителя стоят в «Перекрестке» — 124,99 руб. Еще ниже ценник в «Пятерочке» — 119,99 руб. и в супермаркете «Виктория» — 114,90 руб. В «Магните» можно купить упаковку яиц С1 аналогичной марки за 104,99 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, в каждом магазине можно найти яйца дешевле. Так, в «Виктории» минимальная стоимость десятка категории С2 — 89,90 руб., почти столько же в «Магните» — 89,99 руб. В «Чижике» упаковка яиц первой категории стоит 99 руб. В «Диски» по акции продается упаковка (20 шт. первой категории) за 159,90 руб. Таким образом, десяток обойдется в 79,95 руб. В «Ленте» самые дешевые яйца (С2) стоят 93,99 руб., в «Пятерочке» — 104,99 руб. (С2), в универсаме «Верный» — 106,99 руб. (С1)

Правда, далеко не во всех супермаркетах недорогие яйца есть в наличии. Как лично убедился корреспондент NEWS.ru, во многих магазинах полки оказались полупустыми.

Как покупатели оценивают рост цен на яйца

«Никуда не годные цены. Конечно, все мы почувствовали, что они сильно выросли. Стараюсь искать, где подешевле, но раз на раз не приходится», — рассказала NEWS.ru одна из покупательниц.

Пожилой мужчина, комментируя рост цен на яйца, заметил, что они особенно резко подорожали на прошлой неделе, однако сам он уже привык к тому, что «цены растут на все».

«Нам, пенсионерам, конечно, тяжелее всего. С каждым днем цены на продукты все выше и выше. Особенно на яйца. Не помним, когда последний раз они так скакали», — поделилась с NEWS.ru пенсионерка Галина.

Мама двоих детей Евгения призналась, что сильнее почувствовала не рост цен, а застой в доходе. «Но я просто перешла на яйца другой категории — с С0 на С1. Они ничем не хуже», — добавила она.

Молодой человек по имени Андрей рассказал, что яйца никогда не покупает, отдавая предпочтение готовой еде или полуфабрикатам для духовки. «Поэтому рост цен на яйца меня не волнует. Но волнует рост цен в целом. Что ощущаю при виде ценников? Печаль», — подчеркнул он.

Еще одна покупательница, Татьяна, с горечью заметила, что такими темпами «скоро будем покупать по одному яйцу». «В новостях все время говорят о том, как несчастные французы или итальянцы страдают от высокой инфляции. А на нашу, которую регулярно занижают, не обращают внимание», — возмутилась собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда яйца в России начнут дешеветь

Эксперты считают, что яйца будут дорожать до марта следующего года. То есть раньше весны снижения цен мы не увидим, в том числе в силу сезонного фактора. В качестве доказательства аналитики приводят следующие цифры: с сентября 2022-го по март 2023 года их стоимость выросла на 18,54%, с сентября 2021-го по март 2022-го — на 26,35%. В среднем за последние пять лет яйца именно в этот период дорожали на 21,6%.

По мнению доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, власти попытаются сдержать цены на яйца категории С1 на уровне 100 руб., а вот на C0 будут свободно поднимать, чтобы компенсировать затраты рынка, производителей и фермеров. Не исключено, что ретейл обяжут держать минимальные цены на яйца категории C2 и, возможно, их стоимость вернется к 85 рублям, рассуждает эксперт в беседе с NEWS.ru.

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