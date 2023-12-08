Яйца в Москве начали продавать поштучно

В магазине «Верный» на юго-западе Москвы начали поштучно продавать яйца, рассказали жители столицы изданию «Подъем». Так, яйцо самой низкой категории C3 стоит почти 9 рублей.

Поштучную продажу яиц ранее уже успели начать в Оренбурге и Новосибирске. Кроме того, яйца по цене 20 рублей за штуку начали продавать в Крыму, где цена за десяток доходит до 200 рублей.

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее поручил провести проверку на предмет необоснованного завышения цен на яйца в регионах и принять меры реагирования в случае выявления нарушений. По данным Росстата, с начала года куриные яйца подорожали на 36,6%. Это самое высокое повышение на продовольственном рынке, за исключением бананов и помидоров.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям добровольно до марта ограничить наценки на яйца до 5%. СМИ писали, что Минсельхоз при этом изучает возможность увеличения объемов импорта яиц из стран ЕАЭС, хотя дефицита в РФ нет.