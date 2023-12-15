С полок магазинов Новосибирска исчезли яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске с полок магазинов начали исчезать яйца после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, где в том числе обсуждался вопрос роста цен на данный продукт, пишет «КП-Новосибирск». Продавцы в разговоре с изданием подчеркнули, что поставщики просто не завезли яйца в супермаркеты.

Предположительно, ситуация связана с переоценкой товара. В течение недели поставки яиц сокращались. Причиной для этого могло стать заявление губернатора Андрея Травникова, который пообещал провести проверки на птицефабриках. На данный момент неизвестно, когда продукт вернется на полки магазинов и как изменится его цена.

Во время прямой линии президент объяснил, что одной из причин роста цен на яйца является ошибка властей, которые вовремя не открыли импорт. По его словам, ситуация уже исправляется, в ближайшее время стоит ожидать улучшения.

Экономист Эдуард Тхакушинов после заявлений Путина подчеркнул, что увеличение экспорта куриных яиц из Азербайджана и Турции позволит решить проблему роста цен на данный продукт в ближайшее время. При этом он отметил, что сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы в стране действовала плановая экономика по примеру СССР.