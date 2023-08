Какие персонажи «Союзмультфильма» станут героями новых детских игр

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Анимационная киностудия «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» совместно с разработчиком видеоигр «КБ Продакшн» создадут семь мобильных игр для детей с персонажами киностудии, сообщает «Интерфакс». Герои каких произведений появятся там?

Семь обучающих мобильных игр для детей, которые создадут киностудия «Союзмультфильм» и «КБ Продакшн», будут основаны на мультсериалах «Умка», «Ну, погоди! Каникулы», «Простоквашино» и других произведениях.

«Киностудия „Союзмультфильм“ совместно с „КБ Продакшн“ готовит 7 развивающих мобильных игр для детей дошкольного возраста. Они будут основаны на современных мультсериалах киностудии — „Оранжевая корова“, „Простоквашино“, „Ну, погоди! Каникулы“, „Умка“, „Енотки“», — сообщил коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов.

Игры должны помочь детям научиться основам счета, эрудиции, а также дать знания об окружающем мире. В них интегрируют героев перечисленных произведений. Для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета (ИРИ) в размере около 100 млн рублей.

По информации «Коммерсанта», в целом разработка может обойтись в 140–200 млн рублей. Анимационная студия уже планировала аналогичный проект с игровым подразделением «Сбера», но группа его закрыла. В «КБ Продакшн» отмечают, что игры будут бесплатными.

Какие российские видеоигры могут выйти на мировой рынок

Недавно президент России Владимир Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.

Геймеры назвали Atomic Heart, релиз которой состоялся 21 февраля, лучшей игрой первой половины нынешнего года. Она была разработана отечественной студией Mundfish. Действие тайтла происходит в альтернативном СССР, где страна наладила массовое производство роботов. Сейчас создается вторая часть.

Также популярностью пользуется Escape from Tarkov («Побег из Таркова») — сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра от первого лица. Она была разработана в 2017 году российской компанией Battlestate Games. Отечественная MMO RPG «Аллоды Онлайн», релиз которой состоялся в октябре 2010 года, обрела вторую волну популярности после того, как доступ россиянам к World of Warcraft ограничили. В игре много отсылок к конкретным периодам истории РФ.

Какие российские игры должны выйти или уже появились в 2023 году

Warhammer 40,000: Rogue Trader — адаптация настольной игры оформлена создателями в стиле аниме: главный герой ездит на мотоцикле, вертится вокруг врагов и «кусает» их крюком-кошкой.

Ash of Gods: The Way — ролевая игра с пошаговыми тактическими баталиями. Беседы в ней составлены на манер визуальной новеллы, то есть чередуются статичные картинки.

Также речь идет об играх: The Day Before, Torn Away, Indika, Mother of All Secrets, The Bookwalker, Slavania и «Механоиды: Протокол войны».

