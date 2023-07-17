Sony и Microsoft договорились о выходе игры Call of Duty на PlayStation Новые части Call of Duty выйду на Play Station в результате соглашение Microsoft и Sony

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/Global Look Press

Новые части компьютерной игры Call of Duty будут выходить на консолях PlayStation. К такому соглашению пришли компании Microsoft и Sony. Об этом сообщил глава Xbox Gaming Фил Спенсер. В феврале Microsoft заключил аналогичную договоренность с Nintendo.

Мы рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали обязывающее соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation после покупки Activision Blizzard, — написал Спенсер на своей странице в Twitter.

Срок соглашения не уточняется.

Известно, что срок договора с Nintendo составляет 10 лет. Соглашение было заключено накануне слушаний в Еврокомиссии, которая должна была решить, одобрять ли сделку по покупке разработчика игр Activision Blizzard.

При этом в декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США заявила о необходимости блокировки сделки. По мнению представителей комиссии, продажа компании могла повредить конкуренции на быстрорастущих игровых рынках. В апреле того же года акционеры игровой компании одобрили сделку, сумма которой оценивалась почти в $70 млрд.

В марте 2022 года стало известно, что Activision Blizzard остановила продажи игр на территории России. Представители компании приняли данное решение на фоне начала военной спецоперации на Украине.

Кроме того, продажу игр на территории России и Белоруссии приостановила польская студия CD Projekt RED. Компания разработала видеоигры Cyberpunk 2077 и «Ведьмак».

К разработчикам присоединилась американская компания Rockstar Games — владелец франшизы Grand Theft Auto. При попытке купить игру от Rockstar Games, у пользователей из России всплывает уведомление о недоступности продукта на территории РФ.