В США призвали к блокировке сделки по покупке производителя видеоигр Американский регулятор выступил против покупки Activision Blizzard компанией Microsoft

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Федеральная торговая комиссия (FTC) США выступила за блокирование сделки по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Соответствующее заявление размещено на официальном портале комиссии. В апреле текущего года акционеры игровой компании одобрили сделку, сумма которой оценивается почти в $70 млрд.

В заявлении говорится, что регулятор намерен воспрепятствовать Microsoft получить контроль над «ведущей независимой игровой студией». По мнению представителей FTC, продажа компании может повредить конкуренции на быстрорастущих игровых рынках.

Предполагалось, что в результате сделки Microsot получит права на известные франшизы студий Activision, Blizzard и King — в частности, Warcraft, Diablo, Call of Duty и ряд других. Сделка должна была быть закрыта до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что сразу несколько российских ретейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) операционной системы Windows от компании Microsoft. Официально они могут быть предоставлены только тем, кто занимается сборкой компьютеров. Продажи таких версий обычным пользователям нарушают установленные правила и могут привести к уголовным проблемам.