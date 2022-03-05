Игры из магазина Rockstar games стали недоступны для покупки в России

В магазине Rockstar Games, издателя культовых видеоигр GTA V и Red Dead Redemption 2, больше нельзя приобрести эти и другие игры студии на ПК. При попытке покупки игр сообщается, что «игра не доступна в вашей стране или в вашем регионе».

Компания могла ввести рестрикции в России из-за ситуации на Украине. Ранее по этой причине от российских пользователей отвернулись Microsoft, Тintendo, EA, CD Projekt RED и Bloober Team.

Rockstar Games на данный момент никак не прокомментировали невозможность покупки продуктов из её магазина в России.

Однако другие магазины, в которых можно приобрести игры автора, по-прежнему работают. Среди них Steam, Epic Games и PS Store.

Компания Microsoft ранее сообщила, что приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. Там осудили российские власти и военных за проведение спецоперации и назвали её незаконной. В Microsoft отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины. Также все бизнес-операции в России и Белоруссии приостановил американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc.