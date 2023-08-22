Названы сроки выхода PlayStation 6 Выход PlayStation 6 намечен на 2027 год

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Японская компания Sony может выпустить игровую приставку следующего поколения PlayStation 6 уже в 2027 году, сообщает GAMINGbible со ссылкой на судебные документы корпорации. При этом точные сроки релиза не указаны.

Журналисты портала изучили судебные документы, предоставленные в рамках процесса Sony и Microsoft, который касается приобретения американской корпорации Activision Blizzard. В материалах Sony указала релизное окно PlayStation 6 — 2027-2028 годы.

Юристы японской компании отметили, что покупка Microsoft Activision Blizzard приведет к тому, что пользователи PlayStation могут потерять доступ к Call of Duty и иным играм студии. В материале также сказано, что это произойдет «к тому времени, когда SIE запустит следующее поколение своей консоли PlayStation».

Приставка PlayStation 5 вышла на рынок в ноябре 2020 года. Предыдущая консоль, PlayStation 4, стала доступна пользователям в ноябре 2013 года.

В июле стало известно, что новые части компьютерной игры Call of Duty будут выходить на консолях PlayStation. В феврале Microsoft заключил аналогичную договоренность с Nintendo. Срок соглашения не уточнялся.

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