Россиян предложили оставить без видеоигр с «дурными идеями» Глава СПЧ Фадеев призвал запретить в России видеоигры с «дурными идеями»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать своеобразный черный список видеоигр по аналогии с реестром запрещенной литературы. По его словам, которые приводит «Коммерсант», речь идет об играх с «дурными идеями» в сценарии. При этом Фадеев не уточнил, какие именно идеи считает негативными.

Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещенных книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги, — сказал Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в страны БРИКС. Он отметил, что представить предложения по данному вопросу необходимо до 30 сентября 2023 года.

Глава государства отметил, что разработка видеоигр — это «не игрушечное дело, а многомиллиардный бизнес». Более того, по словам Путина, через игру можно воспитывать человека в рамках общечеловеческих ценностей и патриотизма.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что никогда не видел главу государства, играющего в компьютерные игры. Так спикер Кремля прокомментировал шутку Путина о том, что он играет в будни, а не по выходным.