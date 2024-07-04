Готовим ризотто: рецепт блюда итальянской кухни

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В Италии ризотто очень популярно. Во многих регионах этой страны есть свои уникальные вариации блюда. Рассказываем, как сделать ризотто максимально просто. Читайте наш легкий рецепт классического итальянского блюда из риса.

Ингредиенты

Рис (лучше взять сорт с высоким содержанием крахмала) — 1 стакан

Лук — 1 средняя луковица

Чеснок — 3 зубчика

Бульон (мясной или из овощей) — 800 мл

Вино белое — 120 мл

Пармезан (или другой твердый сыр) — 50 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, свежие травы (петрушка, базилик и т. д.), перец — по вкусу

Способ приготовления

Тонко нарежьте лук, а чеснок пропустите через чеснокодавку.

Разогрейте масло и обжарьте лук и чеснок до прозрачности на сковороде.

Засыпьте туда же рис и обжаривайте его несколько минут. Не забывайте постоянно мешать!

Влейте белое вино и дайте ему выкипеть.

Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно помешивая. Рис должен медленно вбирать в себя воду и становиться кремообразным.

Можно добавить в блюдо любимые добавки — грибы, овощи, мясо.

Продолжайте варить ризотто, добавляя бульон по мере необходимости, пока консистенция блюда не станет напоминать крем (обычно это занимает примерно 15–20 минут).

В это время мелко натрите пармезан или любой другой твердый сыр.

Снимите с огня, добавьте сыр, хорошенько перемешайте.

Приправьте солью и перцем, посыпьте свежими травами.

Подавайте ризотто горячим, посыпав еще немного сыра сверху.

Делимся важными сведениями о блюде:

калорийность — 90 ккал на 100 г;

время приготовления — около 30 минут.

Ранее мы рассказывали, как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым.

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