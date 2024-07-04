В Италии ризотто очень популярно. Во многих регионах этой страны есть свои уникальные вариации блюда. Рассказываем, как сделать ризотто максимально просто. Читайте наш легкий рецепт классического итальянского блюда из риса.

Ингредиенты

  • Рис (лучше взять сорт с высоким содержанием крахмала) — 1 стакан
  • Лук — 1 средняя луковица
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Бульон (мясной или из овощей) — 800 мл
  • Вино белое — 120 мл
  • Пармезан (или другой твердый сыр) — 50 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, свежие травы (петрушка, базилик и т. д.), перец — по вкусу

Способ приготовления

Тонко нарежьте лук, а чеснок пропустите через чеснокодавку.

Разогрейте масло и обжарьте лук и чеснок до прозрачности на сковороде.

Засыпьте туда же рис и обжаривайте его несколько минут. Не забывайте постоянно мешать!

Влейте белое вино и дайте ему выкипеть.

Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно помешивая. Рис должен медленно вбирать в себя воду и становиться кремообразным.

Можно добавить в блюдо любимые добавки — грибы, овощи, мясо.

Продолжайте варить ризотто, добавляя бульон по мере необходимости, пока консистенция блюда не станет напоминать крем (обычно это занимает примерно 15–20 минут).

В это время мелко натрите пармезан или любой другой твердый сыр.

Снимите с огня, добавьте сыр, хорошенько перемешайте.

Приправьте солью и перцем, посыпьте свежими травами.

Подавайте ризотто горячим, посыпав еще немного сыра сверху.

Делимся важными сведениями о блюде:

  • калорийность — 90 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 30 минут.

Ранее мы рассказывали, как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым.

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