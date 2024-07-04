В Италии ризотто очень популярно. Во многих регионах этой страны есть свои уникальные вариации блюда. Рассказываем, как сделать ризотто максимально просто. Читайте наш легкий рецепт классического итальянского блюда из риса.
Ингредиенты
- Рис (лучше взять сорт с высоким содержанием крахмала) — 1 стакан
- Лук — 1 средняя луковица
- Чеснок — 3 зубчика
- Бульон (мясной или из овощей) — 800 мл
- Вино белое — 120 мл
- Пармезан (или другой твердый сыр) — 50 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, свежие травы (петрушка, базилик и т. д.), перец — по вкусу
Способ приготовления
Тонко нарежьте лук, а чеснок пропустите через чеснокодавку.
Разогрейте масло и обжарьте лук и чеснок до прозрачности на сковороде.
Засыпьте туда же рис и обжаривайте его несколько минут. Не забывайте постоянно мешать!
Влейте белое вино и дайте ему выкипеть.
Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно помешивая. Рис должен медленно вбирать в себя воду и становиться кремообразным.
Можно добавить в блюдо любимые добавки — грибы, овощи, мясо.
Продолжайте варить ризотто, добавляя бульон по мере необходимости, пока консистенция блюда не станет напоминать крем (обычно это занимает примерно 15–20 минут).
В это время мелко натрите пармезан или любой другой твердый сыр.
Снимите с огня, добавьте сыр, хорошенько перемешайте.
Приправьте солью и перцем, посыпьте свежими травами.
Подавайте ризотто горячим, посыпав еще немного сыра сверху.
Делимся важными сведениями о блюде:
- калорийность — 90 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 30 минут.
Ранее мы рассказывали, как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым.
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