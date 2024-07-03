Хот-доги пришли в США из Германии и быстро завоевали популярность среди рабочего класса. Сегодня свои рецепты этой закуски существуют во многих странах. Читайте наш простой рецепт хот-догов: рассказываем, как приготовить их дома.
Ингредиенты
- сосиски (готовые или сырые) — 4 шт.;
- булочки для хот-догов — 4 шт.;
- кетчуп и горчица — по вкусу;
- лук репчатый— 1 средний, нарезанный кольцами;
- соленые огурцы (маринованные) — нарезанные ломтиками;
- сыр (по желанию) — нарезанный ломтиками;
- капуста (свежая или квашеная) — нарезанная.
Способ приготовления
Если у вас сырые сосиски, обжарьте их на сковороде до готовности или сварите.
Разогрейте булочки для хот-догов в духовке или на сковороде.
Разрежьте булочки пополам, но не до конца.
Нанесите кетчуп и горчицу внутрь булочек.
Положите в каждую булочку по сосиске.
Добавьте лук, огурцы, капусту и сыр по желанию.
Подавайте горячие хот-доги.
А вот еще интересная информация о блюде:
- калорийность — 270 ккал на 100 г.;.
- время приготовления — около 15-20 минут.
Ранее мы делились другим рецептом: европейское лакомство — бланманже.
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