Американские хот-доги: простой рецепт булочки с сосиской

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Хот-доги пришли в США из Германии и быстро завоевали популярность среди рабочего класса. Сегодня свои рецепты этой закуски существуют во многих странах. Читайте наш простой рецепт хот-догов: рассказываем, как приготовить их дома.

Ингредиенты

сосиски (готовые или сырые) — 4 шт.;

булочки для хот-догов — 4 шт.;

кетчуп и горчица — по вкусу;

лук репчатый— 1 средний, нарезанный кольцами;

соленые огурцы (маринованные) — нарезанные ломтиками;

сыр (по желанию) — нарезанный ломтиками;

капуста (свежая или квашеная) — нарезанная.

Способ приготовления

Если у вас сырые сосиски, обжарьте их на сковороде до готовности или сварите.

Разогрейте булочки для хот-догов в духовке или на сковороде.

Разрежьте булочки пополам, но не до конца.

Нанесите кетчуп и горчицу внутрь булочек.

Положите в каждую булочку по сосиске.

Добавьте лук, огурцы, капусту и сыр по желанию.

Подавайте горячие хот-доги.

А вот еще интересная информация о блюде:

калорийность — 270 ккал на 100 г.;.

время приготовления — около 15-20 минут.

Ранее мы делились другим рецептом: европейское лакомство — бланманже.

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