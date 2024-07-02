Бургеры: готовим дома популярный фастфуд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бургер — популярное горячее блюдо, которое можно купить во многих закусочных, кафе и ресторанах быстрого питания. Что делать, если захотелось съесть его дома? Делимся рецептом бургеров: готовим вкусный фастфуд дома — быстро и просто.

Ингредиенты

Фарш (свиной, говяжий или их смесь) — 500 г

Соль и перец — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика, измельченный

Лук — 1 средний, измельченный

Специи — паприка, кумин и другие на ваш выбор

Булочки — 4 шт.

Масло растительное — для жарки

Салат айсберг — пара листочков

Помидор — 1 шт.

Сыр — 4 ломтика

Горчица, кетчуп — по вкусу

Способ приготовления

В большой миске смешайте фарш, измельченный лук, чеснок, любимые приправы, соль и перец. Вылепите из фарша четыре близких по размеру котлетки.

Разогрейте сковороду на среднем огне и отправьте на нее котлеты. Жарьте с двух сторон до готовности (около четырех-пяти минут с каждой стороны).

Возьмите булочки для гамбургера, разделите их на две части (если они уже не порезаны). Поджарьте их на сковороде или подогрейте в духовке.

Приступаем к сборке бургера.

На нижнюю половину булочки отправьте лист салата, котлету, ломтик сыра, кружок помидора. Закройте сверху другой половиной.

Можете добавить кетчуп и горчицу по желанию.

Вот ваш домашний бургер и готов! Приятного аппетита!

А вот еще интересная информация о блюде:

калорийность — 236 ккал на 100 г;

время приготовления — около 30 минут.

Посмотрите у нас на сайте: полезные аналоги вредной, но вкусной еды.

Читайте также:

Заправка для супа из летних овощей: сохраняем витамины на зиму

Простой рецепт шоколадного мороженого в домашних условиях

Освежающий десерт для жаркого лета: рецепт сорбета

Нават: рецепт узбекской сладости для тех, кто хочет заменить сахар

Яйца бенедикт: готовим царский завтрак