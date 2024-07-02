Бургер — популярное горячее блюдо, которое можно купить во многих закусочных, кафе и ресторанах быстрого питания. Что делать, если захотелось съесть его дома? Делимся рецептом бургеров: готовим вкусный фастфуд дома — быстро и просто.
Ингредиенты
- Фарш (свиной, говяжий или их смесь) — 500 г
- Соль и перец — по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика, измельченный
- Лук — 1 средний, измельченный
- Специи — паприка, кумин и другие на ваш выбор
- Булочки — 4 шт.
- Масло растительное — для жарки
- Салат айсберг — пара листочков
- Помидор — 1 шт.
- Сыр — 4 ломтика
- Горчица, кетчуп — по вкусу
Способ приготовления
В большой миске смешайте фарш, измельченный лук, чеснок, любимые приправы, соль и перец. Вылепите из фарша четыре близких по размеру котлетки.
Разогрейте сковороду на среднем огне и отправьте на нее котлеты. Жарьте с двух сторон до готовности (около четырех-пяти минут с каждой стороны).
Возьмите булочки для гамбургера, разделите их на две части (если они уже не порезаны). Поджарьте их на сковороде или подогрейте в духовке.
Приступаем к сборке бургера.
На нижнюю половину булочки отправьте лист салата, котлету, ломтик сыра, кружок помидора. Закройте сверху другой половиной.
Можете добавить кетчуп и горчицу по желанию.
Вот ваш домашний бургер и готов! Приятного аппетита!
А вот еще интересная информация о блюде:
- калорийность — 236 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 30 минут.
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