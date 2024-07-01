Бланманже — это холодное молочное желе. Оно было популярно в Европе уже в Средние века и упоминается даже в книгах XIII века. Делимся простым рецептом бланманже, побалуйте себя европейской сладостью.
Ингредиенты
- Молоко (коровье или растительное) — 1 л.;
- сахар — 100 г.;
- молотые миндальные орехи — 100 г.;
- крахмал — 50 г.;
- ванильный стручок (можно заменить ванильным экстрактом) — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- вода — 100 мл.;
- желатин — 10 г.;
- шоколадная крошка, мята — для украшения.
Способ приготовления
В небольшой емкости смешайте воду и желатин. Оставьте на 5–10 минут, чтобы желатин набух.
В большой кастрюле смешайте молоко, сахар, миндальные орехи, крахмал, ваниль и щепотку соли. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
Когда молочная смесь закипит, уменьшите огонь и варите еще 2–3 минуты, чтобы бланманже стало густым.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин в молочную смесь, хорошо размешивая, пока желатин полностью не растворится.
Разлейте бланманже в чашки или формочки и поставьте в холодильник на несколько часов (желательно на ночь), чтобы десерт застыл.
При подаче можно посыпать бланманже миндальными лепестками, шоколадной стружкой, украсить листиками мяты. Наслаждайтесь этим нежным десертом!
Полезная информация о бланманже:
- калорийность — 90 ккал на 100 г.;
- время приготовления — 40 минут, от 2 часов — на застывание.
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