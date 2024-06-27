Кочаны вырастут плотными и сочными: дайте капусте эти подкормки в августе

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Хороший урожай капусты напрямую зависит от определенной агротехники. Подкормкой культуры важно заниматься на каждом этапе ее развития. Вот какие удобрения нужно вносить в августе.

За сезон кочаны капусты несколько раз подкармливают органикой. Удобрение готовится из перегноя: разведите 0,5 кг в ведре воды и полейте грядки. Подкормку вносите каждые 10 дней.

Позже капусту удобряют раствором золы. В литре чистой воды разведите стакан порошка и оставьте настояться на несколько дней. Средство разбавьте ведром воды и процедите. Осадок можно выплеснуть на плодовые деревья и кусты.

Калий, который содержится в золе, делает кочаны сахаристыми и вкусными. На каждое растение нужен литр подкормки.

При завязывании плодов вносите дрожжевой раствор. Для приготовления возьмите 200 г сырых дрожжей и разведите в литре подогретой воды. Для ускорения брожения засыпьте столовую ложку сахара. Смесь должна настояться несколько часов, а после разведите ее в 10 л воды. Подкормку заливайте под корень или распыляйте на листья.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.