За неделю в России на 0,3% подорожали говядина, хлеб и сливочное масло Росстат: темпы инфляции в России с 11 по 17 июня ускорились до 0,17%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За период с 11 по 17 июня инфляция в России ускорилась и составила 0,17%. При этом неделей ранее, с 4 по 10 июня, она была на уровне 0,12%. В годовом выражении инфляция в стране на 17 июня составила 8,28%, сообщил Росстат. С начала июня потребительские цены в России выросли на 0,36%, с начала года — на 3,59%.

Так, за неделю говядина, баранина, пшеничный хлеб и сливочное масло подорожали на 0,3%. На 0,2% стал дороже сахар-песок и ржаной хлеб. На 1,6% подорожала плодоовощная продукция. Больше всего в цене поднялся картофель — 7,9%. По данным Росстата, на 1,2% подешевели куриные яйца, на 0,4% — маргарин и на 0,3% — творог. Кроме того, на 0,2% стали стоить дешевле сосиски, сардельки и на 0,1% — макаронные изделия и вермишель.

Их непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на сухие корма для домашних животных — на 0,8% и хозяйственное мыло — 0,1%. Подешевели на 0,4% зубные пасты, на 0,3% — зубные щетки и спички, на 0,1% — бумага и туалетное мыло. Цены на автомобильный бензин изменились на +0,2% и дизельное топливо +0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 3,7%.

Ранее Банк России сообщил, что для снижения инфляции потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Также так отметили, что в мае заметно ускорился текущий рост потребительских цен — они выросли на 0,74%, тогда как в апреле показатель составлял 0,50%.