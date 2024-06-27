Яичница с шампиньонами, сыром и помидорами черри — идеальное блюдо на завтрак. А еще оно сравнительно низкокалорийное — всего 139 ккал на 100 г. Рассказываем, как приготовить грибную яичницу за 10 минут.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Шампиньоны — 50 г
- Твердый сыр — 10 г
- Помидоры черри — 5 шт.
- Растительное масло для жарки
- Специи и зелень по вкусу
Способ приготовления
Промойте и нарежьте грибы. Обжаривайте их в масле в течение 2–3 минут.
Добавьте к грибам помидоры, нарезанные на 2–4 части. Перемешайте, грейте 1 минуту.
Вбейте к грибам и помидорам яйца. Добавьте специи по желанию. Готовьте, не накрывая крышкой, пока яичница не схватится (около 7 минут).
Натрите сыр на мелкой терке и посыпьте им готовую яичницу с шампиньонами.
Простой завтрак из яиц, грибов и сыра готов! Подавайте горячим.
Ранее мы рассказали, как приготовить яйца пашот в пакете за 3 минуты.
Читайте также:
Пышный омлет, как в детском саду: нежный и очень простой в приготовлении
Яйца бенедикт: готовим царский завтрак
Что приготовить за 5 минут: 7 простых рецептов блюд-пятиминуток
Простой рецепт холодного супа таратор за 10 минут