Простой рецепт яичницы с шампиньонами и сыром за 10 минут

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Яичница с шампиньонами

Яичница с шампиньонами, сыром и помидорами черри — идеальное блюдо на завтрак. А еще оно сравнительно низкокалорийное — всего 139 ккал на 100 г. Рассказываем, как приготовить грибную яичницу за 10 минут.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Шампиньоны — 50 г

Твердый сыр — 10 г

Помидоры черри — 5 шт.

Растительное масло для жарки

Специи и зелень по вкусу

Способ приготовления

Промойте и нарежьте грибы. Обжаривайте их в масле в течение 2–3 минут.

Добавьте к грибам помидоры, нарезанные на 2–4 части. Перемешайте, грейте 1 минуту.

Вбейте к грибам и помидорам яйца. Добавьте специи по желанию. Готовьте, не накрывая крышкой, пока яичница не схватится (около 7 минут).

Натрите сыр на мелкой терке и посыпьте им готовую яичницу с шампиньонами.

Простой завтрак из яиц, грибов и сыра готов! Подавайте горячим.

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