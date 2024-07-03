Домашние чипсы: легкая закуска из картофеля

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Чипсы — одна из самых популярных закусок в мире. Даже в СССР такую картошку начали продавать в 1960-е годы. Как приготовить домашние чипсы? Вот простой рецепт.

Ингредиенты

Картофель — 2–3 шт.

растительное масло (подсолнечное или оливковое) — 150 мл. для жарки;

соль, перец, приправы.

Способ приготовления

Очистите картофель и промойте его от лишнего крахмала. Нарежьте клубни на тонкие ломтики. Чем тоньше кусочки, тем больше хрустеть будет готовая закуска.

Выложите ломтики картофеля на бумажное полотенце и обсушите, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как следует обваляйте ломтики в любимых специях, соли, перце.

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне.

Обжарьте ломтики картофеля до золотистого цвета и хрустящей корочки. Обратите внимание, что жарка происходит быстро, поэтому нужно следить за процессом. Не жалейте масла. Чтобы чипсы получались хрустящими, нужно жарить их в большом количестве масла.

Готовую закуску переложите на полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Подавайте блюдо с любимыми соусами.

Приятного аппетита!

Делимся полезной информацией о закуске:

калорийность — 240 ккал на 100 г.;.

время приготовления — около 25 минут.

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