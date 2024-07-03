Чипсы — одна из самых популярных закусок в мире. Даже в СССР такую картошку начали продавать в 1960-е годы. Как приготовить домашние чипсы? Вот простой рецепт.
Ингредиенты
- Картофель — 2–3 шт.
- растительное масло (подсолнечное или оливковое) — 150 мл. для жарки;
- соль, перец, приправы.
Способ приготовления
Очистите картофель и промойте его от лишнего крахмала. Нарежьте клубни на тонкие ломтики. Чем тоньше кусочки, тем больше хрустеть будет готовая закуска.
Выложите ломтики картофеля на бумажное полотенце и обсушите, чтобы убрать лишнюю влагу.
Как следует обваляйте ломтики в любимых специях, соли, перце.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне.
Обжарьте ломтики картофеля до золотистого цвета и хрустящей корочки. Обратите внимание, что жарка происходит быстро, поэтому нужно следить за процессом. Не жалейте масла. Чтобы чипсы получались хрустящими, нужно жарить их в большом количестве масла.
Готовую закуску переложите на полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Подавайте блюдо с любимыми соусами.
Приятного аппетита!
Делимся полезной информацией о закуске:
- калорийность — 240 ккал на 100 г.;.
- время приготовления — около 25 минут.
Ранее мы делились другим рецептом оладьев из куриного филе.
Читайте также:
Бургеры: готовим дома популярный фастфуд
Готовим тефтели в духовке: простой рецепт вкусного блюда
Рецепт домашней пиццы с наливным тестом
Готовим домашнее варенье из лесной земляники по простому рецепту