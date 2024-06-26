Заправки для летних салатов: от простых до необычных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летние салаты обычно заправляют легкими соусами на основе растительного масла, уксуса или лимонного сока. Вот несколько популярных вариантов заправок для летних салатов.

Чесночная заправка

Чтобы приготовить чесночную заправку для салата, вам понадобятся:

4 зубчика чеснока;

3 ст. л. холодной воды;

2 ст. л. горячего масла;

соль, приправы — по желанию.

Раздавите чеснок в чеснокодавке, посолите, добавьте специй. Переложите в емкость для соуса. Налейте туда воду и масло. Тщательно размешайте.

Горчичная заправка

Вот простой рецепт для приготовления горчичной заправки. Вам необходимы:

3 ст. л. горчицы;

2 ст. л. уксуса (можно использовать яблочный уксус или винный уксус);

6 ст. л. масла (подходит оливковое или подсолнечное масло);

соль и свежемолотый черный перец по вкусу;

1 ч. л. сахара (по желанию).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В небольшой емкости соедините горчицу, уксус и сахар. Перемешайте как следует. Медленно влейте туда же масло, постоянно мешайте. Взбивайте, пока заправка загустеет. Добавьте специи, соль, сахар.

Цитрусовая заправка

Нам понадобится:

50 мл сока цитрусовых;

3 ст. л. уксуса;

зелень (по вкусу);

2-3 зубчика чеснока;

3 ст. л. меда;

1 ст. л. масла.

Для этого рецепта нам понадобится контейнер с плотно прилегающей крышкой. Закиньте в него мелко нарубленный чеснок, нашинкованную зелень. Залейте туда же сок апельсина или лимона, масло, добавьте мед. Перемешайте, закройте крышкой, встряхните.

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