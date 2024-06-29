Дачникам раскрыли чудодейственный эффект картофельных очистков «Тут Новости»: кожура от картофеля может стать хорошим удобрением на даче

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Картофельные очистки могут стать натуральным удобрением, передает портал «Тут Новости». По информации издания, кожура служит подкормкой как для овощей, так и для цветов. Очистки нужно всего лишь закопать в землю рядом с грядкой.

Помимо прочего, кожура от картофеля способна помочь в борьбе с вредителями. Для этого нужно разложить ее возле растений. В быту кожура помогает очищать нержавеющую сталь. Ею также можно обрабатывать столовые приборы и зеркала.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что перед тем как разбить сад на приусадебном участке, необходимо провести анализ почвы. Он отметил, что, если земля «бедная», ее необходимо обогатить с помощью удобрений — компоста или навоза.

Эксперт напомнил, что при создании сада главное — не загущать корни. По его словам, глубина посадки растений указана на упаковках семян и саженцев. Парламентарий также отметил, что уход за садом невозможен без использования органических — безопасных для окружающей среды — удобрений, борьбы с вредителями «без химии», а также привлечения полезных насекомых.