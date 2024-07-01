Тефтели — популярное блюдо русской кухни. Оно, как считают исследователи, заимствовано у тюркских народов. Рассказываем, как приготовить тефтели в духовке: простой рецепт очень вкусного ужина.
Ингредиенты
Для тефтелей:
- фарш (из говядины, свинины или их смеси) — 500 г;
- луковица — 1 шт.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
- зелень, приправы — по желанию;
- соль — по вкусу.
Для заливки:
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 3 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, приправы — по вкусу;
- бульон — 400 мл.
Способ приготовления
Для тефтелей лук мелко нарубите. Жарьте на сковороде до золотистого цвета.
Смешайте фарш, лук, яйцо, сухари (можно заменить их мукой), соль, перец и другие приправы в подходящей емкости. Как следует размешайте получившуюся массу.
Сформируйте небольшие котлетки из нашей смеси. Отправьте тефтели в форму.
Приготовьте заливку. Мелко нарежьте лук и отправьте его на сковородку, добейтесь прозрачности. Добавьте туда же муку, мешайте, чтобы образовалась румяная масса.
Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно мешая, чтобы избежать появления комочков.
В ту же сковороду отправьте томатную пасту, соль, перец и другие приправы по желанию. Перемешивайте массу, пока она не станет однородной и густой.
Доведите получившийся соус до кипения, а затем сбавьте огонь и варите еще от пяти до семи минут, чтобы соус приобрел более насыщенный вкус.
Залейте получившейся смесью мясные шарики. Запекайте тефтели в духовке примерно 40 минут.
Вот еще любопытная информация о тефтелях в духовке:
- калорийность — 130 ккал на 100 г;
- время приготовления — 1,5 часа.
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