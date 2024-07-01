Готовим тефтели в духовке: простой рецепт вкусного блюда

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Тефтели — популярное блюдо русской кухни. Оно, как считают исследователи, заимствовано у тюркских народов. Рассказываем, как приготовить тефтели в духовке: простой рецепт очень вкусного ужина.

Ингредиенты

Для тефтелей:

фарш (из говядины, свинины или их смеси) — 500 г;

луковица — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

панировочные сухари — 3-4 ст. л.;

зелень, приправы — по желанию;

соль — по вкусу.

Для заливки:

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 3 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

соль, приправы — по вкусу;

бульон — 400 мл.

Способ приготовления

Для тефтелей лук мелко нарубите. Жарьте на сковороде до золотистого цвета.

Смешайте фарш, лук, яйцо, сухари (можно заменить их мукой), соль, перец и другие приправы в подходящей емкости. Как следует размешайте получившуюся массу.

Сформируйте небольшие котлетки из нашей смеси. Отправьте тефтели в форму.

Приготовьте заливку. Мелко нарежьте лук и отправьте его на сковородку, добейтесь прозрачности. Добавьте туда же муку, мешайте, чтобы образовалась румяная масса.

Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно мешая, чтобы избежать появления комочков.

В ту же сковороду отправьте томатную пасту, соль, перец и другие приправы по желанию. Перемешивайте массу, пока она не станет однородной и густой.

Доведите получившийся соус до кипения, а затем сбавьте огонь и варите еще от пяти до семи минут, чтобы соус приобрел более насыщенный вкус.

Залейте получившейся смесью мясные шарики. Запекайте тефтели в духовке примерно 40 минут.

Вот еще любопытная информация о тефтелях в духовке:

калорийность — 130 ккал на 100 г;

время приготовления — 1,5 часа.

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