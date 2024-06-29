Эндокринолог объяснила, как россияне становятся толстыми Эндокринолог Репникова: дети становятся толстыми из-за требований доедать

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Люди начинают страдать от лишнего веса, потому что их в детстве постоянно заставляют доедать, что формирует неправильный режим питания, рассказала врач-эндокринолог Юлия Репникова. По ее словам, которые передает РИА Новости, данную проблему мог бы решить предмет «пищевое поведение», который следует вводить в детских садах или школах.

Нас с детства учат питаться неправильно, нас учат доедать. «Ты кому это оставил? Ну-ка доешь!» Вот из этого здорового ребенка получается толстый ребенок, упитанный, — заявила она.

Репникова отметила, что проблема на самом деле глубже, чем кажется на первый взгляд, — устоявшиеся привычки у взрослого человека гораздо сложнее изменить, чем сформировать правильные в более юном возрасте. В итоге получается такая ситуация, что врачам нужно за несколько месяцев не только сломать уже укоренившуюся систему потребления пищи, но и привить новую.

Кроме того, специалист констатировала, что при похудении необходимо установить и соблюдать установленный уровень потребления калорий и оптимизировать физические нагрузки. По ее словам, это сложная и непростая работа, потому что нужно менять образ жизни, а не просто вносить какие-то коррективы.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что роллы могут привести к ожирению и не являются диетической пищей. По ее словам, популярное блюдо на самом деле зачастую готовится «по-американски» и не является столь полезным, как японский вариант.