Названо популярное блюдо, которое неизбежно приведет к ожирению Диетолог Мухина: роллы ведут к ожирению и не являются диетической пищей

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Роллы могут привести к ожирению и не являются диетической пищей, заявила NEWS.ru диетолог Марият Мухина. По ее словам, популярное блюдо, которое подают в российских ресторанах, на самом деле приготовлено «по-американски» и не является столь полезным, как японский вариант.

Роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне так любят заказывать домой, — это продукты, адаптированные под американскую культуру. Из этой страны они попали в Россию и пришлись по вкусу нашим соотечественникам. И очень жаль, ведь роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса, — сказала Мухина.

Эксперт объяснила, что в классическом японском варианте роллы — это красная рыба, водоросли и рис, и они действительно полезны для организма, так как являются источником омега-3, железа, йода и множества других витаминов и минералов. При этом в стандартной порции из шести роллов содержится не более 150–200 калорий. Для сравнения в порции любимой всеми «Филадельфии», в зависимости от производителя, насчитывается от 400 до 600 калорий, добавила диетолог.

Мало рыбы, много риса, который в целом не считается диетическим продуктом, и много сыра. Традиционно для роллов используют сыр «Филадельфия» — жирный и калорийный. Сочетание очень тяжелое. Во-первых, нашему ЖКТ тяжело переработать такую пищу. Во-вторых, любовь к роллам неизбежно приведет к углеводному сбою в организме, который и является основной причиной набора лишних килограммов, — отметила Мухина.

Кроме того, как заявляет собеседница, современные вариации японского блюда еще более опасны для здоровья. Практически во всех популярных сетах присутствуют «горячие» роллы — их готовят во фритюре, а такая пища содержит в себе не только огромное количество жира и калорий, но и конечные продукты гликирования — они в разы ускоряют все процессы старения.

Сейчас еще популярностью пользуются роллы, которые подают с «шапочкой» из соуса. Из чего он приготовлен? В большинстве случаев, это майонез или его производные. Соответственно, калорийность таких роллов «зашкаливает», и она превышает калораж и пиццы, и торта, и шоколада, — заключила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что роллы полезны тем, что в них содержится богатая белками и витамином D рыба. По ее словам, также полезны маринованный имбирь, васаби и соевый соус, которые прилагаются к роллам.