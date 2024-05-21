Гастроэнтеролог раскрыла пользу роллов Гастроэнтеролог Сухорукова: рыба в роллах богата белками и витамином D

Роллы полезны тем, что в них содержится богатая белками и витамином D рыба, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. По ее словам, также полезны маринованный имбирь, васаби и соевый соус, которые прилагаются к роллам.

Рыба в роллах может быть вяленой, сырой или слабосоленой. Любой вид рыбы богат белками, витамином D, жирными кислотами омега, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами, — объяснила медик.

Врач отметила, что рыба укрепляет стенки вен и артерий, костную ткань, выводит холестерин и улучшает кровоток. Также полезен маринованный имбирь, который прилагается к блюду. Он содержит калий, магний и медь, которые улучшают внимание и снижают уровень холестерина. Листы нори богаты железом, кальцием, фосфором, натрием и витаминами А, Е и С.

Кроме того, васаби обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами, добавила гастроэнтеролог. А соевый соус может восстановить баланс солей и жидкости в организме, заключила Сухорукова.

Ранее технолог Людмила Румянцева рассказала, что полноценный прием пищи можно заменить, выбрав на обед роллы и суши. Она отметила, что в этих блюдах оптимальное соотношение КБЖУ.