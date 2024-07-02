Соленые огурцы с хреном — популярное блюдо русской кухни, хорошая закуска и самостоятельное блюдо. Их можно съесть уже сейчас или заготовить на зиму. Делимся простым рецептом огурцов с хреном.
<h2> Ингредиенты </h2>
- Огурцы (лучше брать маленькие или средние) — 500 г
- Хрен (свежий или приготовленный) — 2 ст. л.
- Уксус — 2 ст. л.
- Соль, приправы, сахар — по вкусу
- Зелень — по желанию
- Чеснок — 2 зубчика
- Вода — 2 стакана
- Перец горошком (черный, душистый) — 10 шт.
<h2> Способ приготовления </h2>
Сначала подготовим огурцы: замочим их в воде часа на три-четыре.
Банки для закуски предварительно нужно стерилизовать. Можно взять и другую емкость, например кастрюлю, если вы собираетесь есть огурцы сразу.
На дно емкости нужно выложить чеснок, зелень (укроп, петрушку, что-то другое — по вкусу), горошины перца.
Приготовьте маринад: смешайте воду, уксус, соль и сахар в небольшой кастрюле. Доведите до кипения и варите одну-две минуты.
Добавьте хрен в маринад и перемешайте.
Положите огурцы в подготовленную емкость и залейте горячим маринадом.
Емкость следует закрыть крышкой, полотенцем или марлей и оставить на несколько часов. Банки — закатать.
А вот еще интересная информация о блюде:
- калорийность: 18 ккал на 100 г;
- время приготовления: готовить около 30 минут, оставить мариноваться как минимум на четыре-пять часов.
Ранее мы делились другим рецептом: готовим тефтели в духовке.
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