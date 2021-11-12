«Популярность Сердючки раздражала Эрнста»: Данилко о «травле» в России

«Популярность Сердючки раздражала Эрнста»: Данилко о «травле» в РоссииАндрей Данилко намекнул на причастность Эрнста к «травле» Сердючки в России
Живущий на Украине артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, заявил в беседе с NEWS.ru, что несколько лет назад в России против него организовали «травлю». Целью этой кампании певец назвал задачу «убрать» его с рынка. Популярность Верки Сердючки после её участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где она завоевала второе место, «раздражала гендиректора Первого канала Константина Эрнста», намекнул Данилко на возможного участника его «травли».
У меня и до Евровидения была очень большая популярность в России. Собирал «Лужники», стадионы. А потом против меня организовали травлю, чтобы убрать с рынка, потому что Сердючка была очень популярна и раздражала Костю Эрнста. Он не мог пережить Евровидения, — рассказал Андрей Данилко.
Украинский артист не раз
Между тем Верка Сердючка в 2007 году заняла на Евровидении второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. Известный музыкальный критик Артур Гаспарян первым высказал предположение, что в названии композиции заложен скрытый смысл и его якобы можно прочесть и как Russia goodbye! («Россия, прощай!»).
Они придумали эту историю с «Раша, гудбай!», это всё было накручено. Это был для меня очень непростой, но и полезный период. Я понял, что, кто, где и как. Я понял, что этот мир отчасти фальшивый: когда тебе хорошо — все с тобой, а когда тебе плохо — никого нет. И больше не питаю иллюзий, — подчеркнул Андрей Данилко.
Ранее Данилко объяснил, почему в последние годы не приезжает в Россию. Артист назвал сразу три причины решения не выступать в РФ ни на концертах, ни на частных мероприятиях. Одна из них — «ужасные», по его мнению, отношения России и Украины и ожидание смены правительства.