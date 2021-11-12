«Популярность Сердючки раздражала Эрнста»: Данилко о «травле» в России

Живущий на Украине артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, заявил в беседе с NEWS.ru, что несколько лет назад в России против него организовали «травлю». Целью этой кампании певец назвал задачу «убрать» его с рынка. Популярность Верки Сердючки после её участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где она завоевала второе место, «раздражала гендиректора Первого канала Константина Эрнста», намекнул Данилко на возможного участника его «травли».

У меня и до Евровидения была очень большая популярность в России. Собирал «Лужники», стадионы. А потом против меня организовали травлю, чтобы убрать с рынка, потому что Сердючка была очень популярна и раздражала Костю Эрнста. Он не мог пережить Евровидения, — рассказал Андрей Данилко.

Украинский артист не раз говорил в своих интервью — в частности, Ирине Шихман в шоу «А поговорить?», что до того как принять участие в национальном отборе на Евровидение от Украины, Данилко предлагал гендиректору Первого канала отправить на конкурс Сердючку как представительницу России. Но Константин Эрнст, по словам певца, его кандидатуру отверг.

Между тем Верка Сердючка в 2007 году заняла на Евровидении второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. Известный музыкальный критик Артур Гаспарян первым высказал предположение, что в названии композиции заложен скрытый смысл и его якобы можно прочесть и как Russia goodbye! («Россия, прощай!»).

Они придумали эту историю с «Раша, гудбай!», это всё было накручено. Это был для меня очень непростой, но и полезный период. Я понял, что, кто, где и как. Я понял, что этот мир отчасти фальшивый: когда тебе хорошо — все с тобой, а когда тебе плохо — никого нет. И больше не питаю иллюзий, — подчеркнул Андрей Данилко.

Ранее Данилко объяснил, почему в последние годы не приезжает в Россию. Артист назвал сразу три причины решения не выступать в РФ ни на концертах, ни на частных мероприятиях. Одна из них — «ужасные», по его мнению, отношения России и Украины и ожидание смены правительства.