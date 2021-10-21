Белоруссии не будет среди участников Евровидения-2022

Представитель Белоруссии не сможет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022», поскольку данная восточноевропейская страна не значится среди участников шоу. За победу в мае 2022 года поборются музыканты из 39 стран, сообщается на сайте европейского песенного конкурса.
Очередной смотр талантов пройдёт в Италии, его покажет 41 вещательная компания Европы.
Конкурс в 66-й раз организован Европейской вещательной корпорацией, пройдёт в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Как и в предыдущем году, трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения, — отмечается в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Италия получила право на проведение состязания после победы на конкурсе, который состоялся в прошлом году в Роттердаме, итальянской группы Maneskin. Конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдёт в Турине, на его проведение претендовали также Милан, Болонья, Римини и Пезаро.