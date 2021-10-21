Белоруссии не будет среди участников Евровидения-2022

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Песня британского певца и композитора Элтона Джона Cold Heart впервые с 2005 года заняла первое место в британских чартах. Об этом сообщает Official Charts Company.

Композиция является дуэтом. Джон спел её совместно с британской певицей Дуа Липой. Композиция записана в электронной обработке музыкального коллектива Pnau из Австралии и вышла 13 августа. Ранее 74-летний Элтон Джон...