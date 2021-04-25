«Ну Гарри!»: Сердючка намекнула Стайлзу на плагиат

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Верка Сердючка (Андрей Данилко) в социальной сети Instagram сравнила свой образ и стиль британского певца Гарри Стайлза из группы One Direction. Внешний вид звёзд оказался настолько похожим, что украинский артист словно намекнул на «плагиат» со стороны исполнителя фразой «Не, ну Гарри!».

В качестве «доказательства» шоумен опубликовал два снимка. На первом, судя по всему, оба носят воротники из лисьей шкуры, на втором — яркие шарфы, при этом кадры с Сердючкой сделаны намного раньше: Данилко с шарфом сфотографировали с 1998-м, а Стайлза в 2021-м на премии Grammy.

Накануне друг Верки Сердючки и арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, как на самом деле чувствует себя Андрей Данилко. По его словам, приятель, с которым Горох переписывался два дня назад, ни слова не сказал, что у него есть какие-то проблемы. Новость про то, что у Сердючки серьёзные проблемы с сердцем, — «утка», уверяет друг Данилко.

Как сообщалось ранее, тяжёлое ментальное состояние украинского артиста Андрея Данилко, известного по сценическому имени Верка Сердючка, объясняется «травлей» из-за своего участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году, считает российский продюсер и основатель поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин.