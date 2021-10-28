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Верка Сердючка отреагировала на решение привлечь «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

18:48, 28 октября 2021
Верка Сердючка отреагировала на решение привлечь «Муз-ТВ» за гей-пропаганду Андрей Данилко Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press
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Артист Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, удивился решению привлечь к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дело в том, что в эфире канала показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктокера Даню Милохина в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга, а также музыканта Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые приехали в сопровождении полуобнажённых мужчин. Данилко считает, что блогеры и артисты, которые переодевались в женщин на премии телеканала, пытались эпатировать публику

Это не переодевание в женщину, я играю персонаж. Это приём такой же, как если б я переодевался во врача, пожарного или милиционера, вот и всё, — заявил Данилко.

Он подчеркнул, что для него переодевание — это профессия, он не ходит в своих нарядах по улице.

Ранее на телеканал «МУЗ-ТВ» составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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