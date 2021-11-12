«Жду смены правительства»: Верка Сердючка объяснила отказ ездить в Россию

Украинский певец Андрей Данилко, известный по работе в образе Верки Сердючки, в беседе с NEWS.ru объяснил, почему последние годы не приезжает в Россию. Артист назвал сразу три причины решения не выступать в РФ ни на концертах, ни на частных мероприятиях. Одна из них — ожидание смены правительства.

Данилко признался, что, несмотря на напряжённые политические отношения между Россией и Украиной, его нередко приглашают выступить в Москве — дать частный концерт, спеть на свадьбе. Но последние три года он отказывается от всех предложений.

В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию, — сказал артист.

Второй причиной отказа от поездок в Россию Андрей Данилко назвал проблемы со здоровьем. Третьей — «ужасные», по его оценке, отношения между двумя странами.

Ситуация (выступления украинских артистов в России. — NEWS.ru) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство, — объяснил Данилко.

Правительство какой страны он имел в виду, артист не пояснил. Данилко отметил, что у него сейчас много работы на родине: он является членом жюри второго сезона телешоу «Маска» на канале «Украина», даёт концерты со своим коллективом «Сердючка and BAND» и записывает новые песни.

Ранее Андрей Данилко отозвался на смерть российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, назвав его очень добрым, застенчивым человеком и одним из лучшим авторов монологов. Также Данилко рассказал, как ему удалось достичь взаимопонимания с Романом Карцевым, который «терпеть не мог» Сердючку до того, как познакомился с самим артистом.