Продюсер рассказал, почему Верка Сердючка ушла со сцены

https://static.news.ru/photo/c021e47c-c3a2-11eb-be33-96000091f725_660.jpg Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном о состоянии здоровья популярного артиста Андрея Данилко, выступавшего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. По словам шоумена, известный актёр «загнал себя», давая по 30–50 концертов в месяц, начал путать день с ночью и решил на время уйти из шоу-бизнеса. Интервью опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Никитин отметил, что на фоне нагрузок у Данилко начался гормональный сбой, организм потребовал отдыха и проблемы преследуют его до сих пор.

До 2007 года на протяжении десяти лет он был самым востребованным гастролёром в странах СНГ. Он играл по 30–50 концертов в месяц. Как он говорит, он не жил: был в Америке пять раз и не помнит её, не видел. Он считает, что жизнь пролетела мимо, — добавил продюсер.

Он пояснил, что никакой онкологии у Данилко нет, но помощь медиков ему нужна, поэтому 47-летний артист и принял решение на время уйти со сцены. Никитин отметил, что по уровню популярности музыкант мог соперничать с Владимиром Высоцким и «Ласковым маем».