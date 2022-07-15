Мировые бренды призвали разорвать контракты с Ириной Шейк

Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Пользователи Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) жестко раскритиковали модель Ирину Шейк за поддержку российской спецоперации, передает Super.ru. В Сети потребовали у мировых брендов отказаться от работы с Шейк и внести ее в черные списки.

В основном призывы пользователей направлены британской компании одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry. Известно, что Шейк и креативного директора бренда Риккардо Тиши связывает многолетняя дружба.

Осуждать Шейк начали после того, как она выложила в соцсети фотографию с подписью «Russianzz on Wednaday». После шквала критики она удалила фото, выложив позднее такое же, но уже без подписи.

В прошлом году Шейк вошла в топ-50 самых богатых представительниц шоу-бизнеса. Ее состояние оценивалось в $6,9 млн.