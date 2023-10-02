Кто сорвал концерты Галкина в Казахстане, останется ли Пугачева без денег Депутат Шолохов посоветовал Галкину привыкать к отмене концертов за границей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в соцсетях отреагировал на сообщение об отмене своих концертов в Казахстане, запланированных на 8 и 9 октября. Что сказал шоумен и почему его выступления не состоятся?

Почему отменили концерты Галкина в Казахстане

Два концертных зала в Казахстане заявили в соцсетях, что не смогут провести концерты Максима Галкина. Руководство центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о технических работах по ремонту водопровода, а Дворец республики в Алма-Ате 1 октября сообщил о неисправностях сцены.

Выступления артиста должны были состояться 8 и 9 октября. На ремонт в обоих концертных залах уйдет две недели, заявили в администрации.

Как Галкин отреагировал на отмену концертов

Максим Галкин после отмены выступлений предложил помочь концертным площадкам в Астане и Алма-Ате с ремонтом, а также задался вопросом, почему организаторы не назначили новые даты концертов. Юморист отметил, что все билеты на его выступления были проданы.

В конце августа Галкин заявлял о негласном запрете на государственном уровне на организацию его выступлений в Казахстане. По мнению шоумена, местные чиновники отменили его выступления в Астане и Алма-Ате после продолжительных переговоров из-за страха реакции российского истеблишмента. В итоге Галкин обвинил власти Казахстана в отсутствии свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Галкин

Что сказали в Госдуме об отмене концертов Галкина

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил NEWS.ru, что Максим Галкин должен привыкнуть к частым срывам концертов за границей. Он уверен, что артист там никому не нужен.

«Думаю, после того как мы перестали его раскручивать и представлять его гениальным артистом, все остальные пожали плечами и согласились. Более-менее талантливый пародист с плоскими шутками. Ну кому он нужен на самом деле? Поэтому пока его изображали как кумира и всячески это поддерживали, до тех пор этот гешефт состоялся. Теперь он занимает свое истинное место. Он привык, что к нему относятся несколько иначе, и это вызывает у него истерику. Пусть привыкает», — высказался Шолохов.

Где еще отменяли концерты Галкина

Концерт Максима Галкина также был отменен в Таллине. Выступление должно было состояться 15 сентября.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, шоу не состоялось из-за нераспроданных билетов. Он заявил, что карьера Галкина и его супруги Аллы Пугачевой закончилась, поскольку «они никому не нужны за границей».

«Они там за границей никому не нужны, а здесь их карьеры закончились. Никто не будет слушать предателей, даже если они будут каяться. Они сами себя растворили в пространстве. Печальная участь. Их не жаль, потому что они плюют на свою страну и прожирают там деньги, которые заработали здесь. Мы все это им дали», — говорил Соседов.

В прошлом году концерт Галкина был также отменен в Тбилиси. Тогда, несмотря на большое количество проданных билетов, руководство тбилисского Дворца спорта отказало шоумену в предоставлении помещения.

Кому еще из уехавших артистов отменяют концерты за границей

В августе в Армении отменили концерт группы Little Big в Ереване. Музыканты в соцсетях объяснили произошедшее угрозами безопасности.

«Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — писали артисты.

Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов): по их мнению, он осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд. Концерт Little Big в марте текущего года также отменялся на Бали.

Украинская исполнительница Вера Брежнева долгое время жила и строила карьеру в России, но уехала из страны после начала спецоперации. Недавно ее выступления в Испании и Португалии сорвались. Исполнитель Игорь Наджиев связал это с нежеланием простых европейцев продолжать поддерживать Украину.

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