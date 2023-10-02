Галкин отреагировал на отмену его концертов в Казахстане Галкин предложил отремонтировать залы в Казахстане, отменившие его концерты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) отреагировал на сообщение об отмене своих концертов в Казахстане, запланированных на 8 и 9 октября. Артист предложил помочь концертным площадкам в Астане и Алма-Ате с ремонтом, а также задался вопросом, почему организаторы не назначили новую дату концертов. Галкин также отметил, что все билеты на его выступления были проданы.

Ранее два концертных зала в Казахстане сообщили, что не смогут провести концерты Галкина по техническим причинам. Руководство центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алма-Ате сообщил о поломке сцены. На ремонт в обоих концертных залах уйдет примерно две недели.

В конце августа Галкин заявлял о негласном запрете на государственном уровне на организацию его выступлений в Казахстане. Юморист рассказал, что местные чиновники отменили его выступления в Астане и Алма-Ате после продолжительных переговоров, потому что испугались реакции российского истеблишмента. Шоумен обвинил власти Казахстана в «отсутствии свободы в сложившейся мировой обстановке». При этом юморист отметил, что любит Казахстан и благодарен местным поклонникам, которые поддержали его семью после отъезда из России.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что выступление Галкина в Таллине, запланированное на 15 сентября, отменили из-за нераспроданных билетов. По его словам, русскоязычного населения в Прибалтике осталось совсем мало.