Концерты Галкина в Казахстане отменили

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Два концертных зала в Казахстане сообщили в Instagram (деятельность социальной сети запрещена в России), что не смогут провести концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Руководство центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о технических работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алма-Ате сообщил по поломке сцены.

Концерты артиста должны были пройти 8 и 9 октября. При этом на ремонт в обоих концертных залах уйдет примерно две недели.

В конце августа Галкин заявлял о негласном запрете на государственном уровне на организацию его выступлений в Казахстане. Юморист рассказал, что местные чиновники отменили его выступления в Астане и Алма-Ате после продолжительных переговоров, потому что испугались реакции российского истеблишмента. Шоумен обвинил власти Казахстана в «отсутствии свободы в сложившейся мировой обстановке». При этом юморист отметил, что любит Казахстан и благодарен местным поклонникам, которые поддержали его семью после отъезда из России.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что выступление Галкина в Таллине, запланированное на 15 сентября, отменили из-за нераспроданных билетов. По его словам, русскоязычного населения в Прибалтике осталось совсем мало.