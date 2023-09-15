В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане приостановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Соответствующее сообщение появилось на сайте оператора электронных продаж. Шоу должно было пройти 23 декабря на площадке ледового дворца «Алматы арена».

Продажи временно приостановлены, — гласит объявление на сайте.

Как сообщает РИА Новости, в мэрии Алма-Аты подтвердили приостановку продаж. Там пояснили, что сделано это по просьбе организаторов и что власти к вопросу проведения концертов отношения не имеют.

Ранее в Казахстане призвали отменить выступление комика Азамата Мусагалиева, который должен был приехать с концертом команды КВН «Камызяки». Мероприятие планировалось провести 7 октября в Астане. Против приезда артиста высказались местные жители, они потребовали от мэра Астаны Жениса Касымбека отменить выступление.

Причиной волны возмущения стало выступление комика вместе с его коллегой Денисом Дороховым на концерте в честь 80-летия со дня освобождения Донбасса. Также, отмечается, что юмористы внесены в украинскую базу данных «Миротворец».

До этого ранее в Казахстане отменили концерты Полины Гагариной, Григория Лепса и «Хора Турецкого» после того, как артисты поддержали специальную военную операцию.