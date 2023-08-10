Концерт Little Big в Ереване отменен Концерт Little Big в Ереване 12 августа отменили из-за угроз безопасности

Фото: Соцсети

Концерт группы Little Big, который должен был пройти в Ереване 12 августа, отменен, сообщается на странице коллектива в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Исполнители объяснили отмену мероприятия угрозами безопасности, так как организаторы не могут гарантировать отсутствие инцидентов. Зрителям вернут деньги за билеты.

Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий, — говорится в сообщении.

Ранее более тысячи граждан Армении подписали обращение в генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), так как он осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд.

10 августа в Екатеринбурге также отменили концерт российской группы «Сансара», играющей в стиле инди-рок. Фронтмен коллектива, автор большинства песен и вокалист Александр Гагарин подчеркнул, что официального запрета на проведение мероприятия в Ельцин Центре не было.

До этого в Нижнем Новгороде за час до начала отменили концерт певицы Алены Швец. Организатор мероприятия объяснил это техническими причинами. При этом в июне глава Лиги безопасного интернета обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество певицы на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.