«Увидели предателей»: продюсер об отмене выступлений Нетребко за границей Продюсер Рудченко заявил о глубочайшей ошибке уехавшей из России Нетребко

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Анна Нетребко

Уехавшие на Запад российские артисты надеялись, что будут приняты обществом и востребованы, как на родине, однако их творчество никому не нужно, кроме России, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Так он отреагировал на отметенные выступления за границей оперной певицы Анны Нетребко. По мнению Рудченко, это большая ошибка артистов.

В Европе продолжается открытая русофобия, переписывание истории и уничижение заслуг русского человека, каким бы известным он не был. Европейцы смотрят на этих артистов как на русских, туда же относится Нетребко. Эти артисты в свое время приняли неверное решение, сделав ставку на поддержание западной гегемонии во всем мире. Это была глубочайшая ошибка. Их творчество и они сами никому не нужны кроме той страны, для которой работали, — считает Рудченко.

Продюсер отметил, что в России подобные артисты становились известными, люди носили их на руках и им нужно было придерживаться этого. По словам Рудченко, такие звезды, как Нетребко, показали свое истинное я, а россияне увидели настоящих предателей.

Это те люди, которые открыли свое истинное я, и благодаря этому мы увидели настоящих предателей — тех, кто поменяли свою родину на эфемерные планы, концерты и поддержку Запада. Хуже те, которые сейчас притаились и бьют исподтишка, появляются на федеральных каналах. В свое время они также высказывались или не высказывались, но имели эти взгляды, они свои убеждения не поменяли, среди них в том числе редакторы крупных программ. Они тихим сапом делают свое дело, это бомба замедленного действия, — подчеркнул Рудченко.

Продюсер призвал к конкретной чистке артистов, осмотреть их соцсети и взгляды до специальной военной операции на Украине, чтобы понять, «кто притаился».

Ранее концерт оперной певицы Анны Нетребко был отменен на Тайване. Помимо этого, не состоится и ее выступление в Праге, которое было запланировано на октябрь текущего года. До этого концерт Нетребко отменили в Эстонии. Также в выступлении отказали ее супругу Юсифу Эйвазову.