Директор Успенской назвал причину отмены концерта в Ереване Директор Успенской: концерт в Ереване перенесен из-за неспокойной ситуации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Директор певицы Любови Успенской, Александр, рассказал NEWS.ru, что концерт в Ереване отменен из-за неспокойной ситуации в городе. Он подчеркнул, что никакого политического подтекста в отмене выступления нет. По его словам, концерт состоится позже. Даты станут известны как только «все успокоится», отметил Александр.

Никакого политического подтекста в этом нет, не надо искать какие-то непонятные мысли в этом. Концерт перенесен в связи с неспокойной ситуацией в Ереване, у нас же концерт в Ереване. Вот и все. Как только все успокоится, будет объявлена новая дата, — сказал директор Успенской.

Он также добавил, что Успенской никто не запрещал выступать в Ереване, это было решение самой певицы и ее команды.

Об отмене концерта Успенской в Ереване ранее сообщил сам Александр. По его словам, выступление планировали организовать в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна 28 сентября. При этом он отметил, что в столице Армении отменили не только концерт Успенской, но и другие развлекательные мероприятия.

До этого стало известно, что организаторы концерта американского рэп-исполнителя Snoop Dogg в Ереване переносят его выступление на неопределенный срок. Его планировали провести 23 сентября. Такое решение было принято спустя сутки с момента обострения конфликта в Карабахе и последовавших за этим стычек в армянской столице.