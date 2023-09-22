Концерт Успенской отменили в Ереване

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

В Ереване отменили шоу российской исполнительницы Любови Успенской, сообщает «Абзац» со ссылкой на концертного директора певицы. По его словам, выступление планировали организовать в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна 28 сентября. При этом он отметил, что в столице Армении отменили не только концерт Успенской, но и другие развлекательные мероприятия.

Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут, — сказал концертный директор Успенской.

Он добавил, что новую дату концерта пока не назначили.

Ранее стало известно, что организаторы концерта американского рэп-исполнителя Snoop Dogg в Ереване переносят его выступление на неопределенный срок. Его планировали провести 23 сентября. Такое решение было принято спустя сутки с момента обострения конфликта в Карабахе и последовавших за этим стычек в армянской столице.

При этом поклонники артиста встретили новость неоднозначно. Одни решили продать билеты из-за угрозы того, что концерт в принципе не состоится, другие попытались купить их по как можно меньшей цене. Кроме того, ряд пользователей соцсетей выступил с предложением полностью отменить концерт.