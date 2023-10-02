«Пусть привыкает»: в Госдуме высмеяли срыв концертов Галкина в Казахстане Депутат Шолохов призвал Галкина привыкнуть к отмене концертов за границей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) должен привыкнуть, что его концерты будут часто срываться за границей, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По мнению депутата, он является «более-менее талантливым артистом с плоскими шутками». Шолохов уверен, что Галкин не нужен за границей.

Думаю, после того, как мы перестали его раскручивать и представлять его гениальным артистом, все остальные пожали плечами и согласились. Более-менее талантливый пародист с плоскими шутками. Ну кому он нужен на самом деле? Поэтому пока его изображали как кумира и всячески это поддерживали, до тех пор этот гешефт состоялся. Теперь он занимает свое истинное место. Он привык, что к нему относятся несколько иначе, и это вызывает у него истерику. Пусть привыкает, — сказал Шолохов.

Ранее два концертных зала в Казахстане сообщили, что не смогут провести концерты Галкина по техническим причинам. Руководство Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алма-Ате сообщил по поломке сцены. Артист предложил помочь концертным площадкам с ремонтом, а также задался вопросом, почему организаторы не назначили новую дату концертов. Галкин также отметил, что все билеты на его выступления были проданы.

В конце августа юморист заявлял о негласном запрете на государственном уровне на организацию его выступлений в Казахстане. Галкин рассказал, что местные чиновники отменили его выступления в Астане и Алма-Ате после продолжительных переговоров, потому что испугались реакции российского истеблишмента.