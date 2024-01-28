Дружба с Харламовым, дикпики, ссора с Володиной: как живет Лариса Гузеева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Бессменная ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева остается востребованной актрисой кино и театра. Как она сейчас живет, с кем из коллег помирилась, а с кем, наоборот, поссорилась?

Как Гузеева относится к коллегам по «Давай поженимся»

Актриса в одном из интервью FAMETIME TV призналась, что сразу поставила условие коллегам: дружить только в кадре, а за пределами студии — нет. О такой позиции артистки рассказывала ее соведущая Роза Сябитова.

«Почему мы с Ларисой не дружим? Потому что она умничка! Я ее уважаю. <...> Потому что с самого начала сказала: „Девочки! Не дружим! Не потому, что я вас это... А потому что у нас бабский коллектив. Давайте все нести в программу! Из программы вышли — поздравляем друг друга с Новым годом“», — говорила коллега Гузеевой.

Астролог передачи Василиса Володина рассказала другую версию, почему у нее не сложилась дружба с коллегами. В одном из интервью она рассказала, что уволилась из шоу из-за Гузеевой.

«Я не хотела бы уходить оттуда, попросила дать мне отпуск, мне не дали. Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Конечно, это было ее решение во многом. Она влиятельный человек, она — звезда этой программы», — говорила Володина в интервью Лауре Джугелии.

Что известно об отношениях Гузеевой и Харламова

Конфликт актрисы с комиком Гариком Харламовым начался из-за того, что юморист регулярно публиковал с социальных сетях смонтированные по следам передачи «Давай поженимся» ролики с Гузеевой, а затем начал шутить на тему передачи постоянно. Однажды юморист заявил, что его девичья фамилия — Гузеев и что он в течение восьми лет тайно работал креативным продюсером программы по поиску потенциальных женихов и невест.

Гузеева однажды ответила Харламову. Она посвятила ему историю студентки медицинского колледжа Екатерины о том, как та неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с бывшим возлюбленным в попытках справиться с метеоризмом. По словам участницы, она считала, что газы выходят тихо.

Конфликт между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым разрешился во время совместных съемок артистов в комедии «Теща», где телеведущая сыграла мать семейства, а юморист — непутевого зятя.

На премьере в конце ноября Гузеева и Харламов вместе охотно позировали на красной дорожке и отвечали на вопросы журналистов. Комик рассказал, что их первая встреча с телеведущей была в ресторане, он подарил ей цветы, а она пообещала ему, что если он хоть раз опоздает на съемки, то «будет большой конфликт».

«Он чудесный. Мой человек абсолютно. Внутри него есть свет, ему не нужно это изображать или придумывать что-то, чтобы нравиться. Он сам по себе очень душевный, чистый. И талантливый, это безусловно», — признавалась актриса на премьере.

Гузеева также заявила, что Харламов — талантливый и профессиональный человек. Поскольку по возрасту он годится ей в сыновья, актриса считает его любимым мальчиком. По словам телезвезды, комик дал ей много любви и нежности.

Как Гузеева относится к дикпикам

Гузеева в эфире программы «Кстати» во «ВКонтакте» рассказывала, что стала менее остро реагировать на присылаемые подписчиками фотографии гениталий. По ее словам, ранее она писала таким назойливым фанатам проклятия в ответ, теперь же смирилась и успокоилась, но отношение к подобным знакам внимания у нее все равно негативное.

«Как же все это ужасно выглядит... Неухоженное какое-то... Деревня просто, ужас», — сказала Гузеева.

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