«Матки нет, но секс есть»: что сказала Роза Сябитова в новом интервью

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роза Сябитова

61-летняя соведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова недавно попросила ее кремировать. Зачем она это сделала, что известно о здоровье и сексуальной жизни главной свахи страны?

Что Сябитова написала в своем завещании

Телеведущая рассказала, что уже составила завещание, в котором оставила ряд рекомендаций, которые члены ее семьи должны будут соблюсти. Например, звезда «Давай поженимся» хотела бы, чтобы ее кремировали.

«Хочу, чтобы меня кремировали. Почему? Потому что не хочу лежать в сырой земле. После церемонии они заберут мой прах и поедут на Сицилию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют», — рассказала Сябитова в беседе с Prozvezd.

Свою «замороченность» артистка объяснила заботой о близких, которые любят ее «абсолютной любовью». По словам Сябитовой, сложная инструкция отвлечет их от страданий и они будут больше «думать не о том, что мамы не стало, а о том, как воплотить в жизнь все ее указания».

«Дети будут ко мне приезжать. Я им сказала, чтобы каждый год они покупали билеты, приезжали на Сицилию, брали яхту, выходили в море и вспоминали меня», — отметила звезда.

Что сказала Сябитова о мужчинах и браке

Артистка назвала мужчин «божественными созданиями», которых «нужно любить и холить», а также ухаживать за ними. При этом она вновь согласилась со своей ранней цитатой, что сексуальный голод — не причина для замужества. Телеведущая добавила, что второй раз стала женой именно из-за этого.

61-летняя артистка призналась, что сейчас у нее есть постоянный половой партнер. По словам ведущей, в ее жизни присутствует «старый хороший друг», с которым она либо смотрит кино, либо вступает в тесный контакт.

«Со стариками спать не хочу, потому что сама старуха, но с молодыми... Конечно, мне молодые нравятся, кто спорит? Но я не могу спать с детьми и своими сыновьями. <...> У меня матки нет, но секс есть», — сказала Сябитова на YouTube-шоу «Злые языки».

Ведущая также порекомендовала возрастным женщинам не отказываться от курортных романов.

С кем скандалила Роза Сябитова

В прошлом году у телеведущей произошла конфликтная ситуация с блогером Татаркой FM (Лилией Абрамовой). Сябитова раскритиковала брак женщины с молодым мужчиной, назвав их отношения «странными и противоречащими природе». В последнем интервью артистка рассказала, что принесла Абрамовой извинения за слова о свадьбе с «мальчиком».

«Я лично с ней разговаривала. Лиля была расстроена. Я перед ней лично извинилась. Я не думала, что брошенная фраза может так повлиять», — объяснила звезда.

Сябитова также была замечена в скандале с шоуменом Гогеном Солнцевым. Тот назвал ее проституткой, которая «канифолила» ему мозги долгими разговорами. По словам же самой телеведущей, ситуация была совершенно иной: Солнцев обиделся на нее после отказа участвовать в его задумке на шоу телеканала НТВ.

«Я говорю людям чистую правду, которая людям не нравится. И они это воспринимают как обиду. <...> Это мое амплуа, поэтому меня приглашают, рейтинги делают», — сказала Сябитова.

Какие отношения у Гузеевой и Сябитовой

В последнем интервью артистка призналась, что любит заслуженную артистку РФ Ларису Гузееву как коллегу. По ее словам, подтрунивания соведущей ее не обижают, ведь для обеих это рабочие моменты.

«Я за Ларису Гузееву, всем говорю, еще раз повторяю и буду повторять, всем пасть порву, если только в ее сторону косо посмотрите. Лариса для меня как близкий родственник. Я могу ее ругать, вы — нет. <...> Я ее люблю. Как умную, талантливую, родную, любимую мою коллегу», — подчеркнула Сябитова.

Какие женщины нравятся мужчинам

Главная сваха страны рассказала, что молодые люди предпочитают девушек в теле. По ее словам, «мужчины на кости не бросаются».

«Сейчас всех худюшек я опущу. Извините, но мужчины на кости не бросаются. Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы», — рассказала Сябитова в последнем интервью.

Кроме того, артистка считает, что мужчина должен быть старше девушки, ведь «это от природы» и «поддерживается социумом», поскольку могут родиться дети. При этом если взрослая женщина имеет отношения с юношей, то это противоестественно, ведь в этом случае зачатие наследников становится почти невозможным.

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