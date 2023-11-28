«Дал столько любви»: Гузеева рассказала об отношениях с Харламовым Гузеева назвала Харламова любимым мальчиком

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на премьерном показе фильма «Теща» заявила, что юморист Гарик Харламов — талантливый и профессиональный человек, передает корреспондент NEWS.ru. Поскольку по возрасту он годится ей в сыновья, она считает его любимым мальчиком. По словам телезвезды, Харламов дал ей много любви и нежности.

Он мне дал столько любви, нежности, тепла и света, что при чем тут цветы. Один раз [устраивала взбучку]. Он говорил плохие слова. Он очень талантливый и профессиональный человек. Он мне сын по возрасту. Как я могу к нему относиться? Как к любимому мальчику, — подчеркнула Гузеева.

Закрытая премьера комедийного фильма «Теща» прошла в киноцентре «Октябрь» в Москве. Картина рассказывает о непростых отношениях между зятем и его волевой тещей, роль которой исполнила Лариса Гузеева. Роль экранной дочери Гузеевой и жены Харламова исполнила звезда «Универа» Настасья Самбурская.

Ранее Гарик Харламов признался в любви к Ларисе Гузеевой. Он вышел на сцену шоу Comedy Club с букетом красных роз и, стоя на одном колене, подарил цветы артистке. Долгое время Харламов и Гузеева обменивались публичными претензиями и насмешками в адрес друг друга. Все началось с того, что в 2020 году юморист начал регулярно публиковать в социальных сетях смонтированные по следам передачи «Давай поженимся!» ролики с Гузеевой, которая являлась ведущей шоу. Спустя некоторое время она начала ему отвечать.