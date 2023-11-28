«Подарил ей цветы»: Харламов рассказал о встрече с Гузеевой Харламов рассказал, что подарил Гузеевой цветы при встрече перед съемками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Гарик Харламов

Юморист Гарик Харламов на премьерном показе фильма «Теща» рассказал, что при знакомстве с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой перед съемками он подарил ей цветы, а она потребовала от него не опаздывать. Актеры сыграли в картине главные роли. Харламов также сознался, что просьбу коллеги он не выполнил, но сделал это специально, передает корреспондент NEWS.ru.

Встреча была в ресторане, я подарил ей цветы. После этого Лариса сказала: «Если ты опоздаешь хоть раз, это будет большой конфликт». Это естественно случилось, но конфликта не было. Но я опаздывал для роли, чтобы был нерв. Ведь зять и теща друг друга недолюбливают, — сообщил Харламов журналистам.

Закрытая премьера комедийного фильма «Теща» прошла в киноцентре «Октябрь» в Москве. Картина рассказывает о непростых отношениях между зятем и его волевой тещей, роль которой исполнила Лариса Гузеева. Роль экранной дочери Гузеевой и жены Харламова исполнила звезда «Универа» Настасья Самбурская. Также в комедии снялись Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова и другие актеры.

Ранее Александр Лыков рассказал, что ему пришлось учить Гарика Харламова давать пощечины на съемках фильма. Также актер признался — ему понравилось работать с Ларисой Гузеевой. По словам Лыкова, даже постельная сцена с ней получилась великолепной.