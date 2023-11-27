«Он бил меня по лицу»: актер Лыков рассказал о драке с Харламовым Актер Лыков рассказал, что учил Харламова давать ему пощечину на съемках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Лыков

Советский и российский артист Александр Лыков рассказал, что ему пришлось учить резидента Comedy Club Гарика Харламова давать пощечины на съемках совместного фильма. Актер поделился подробностями съемочного процесса на премьерном показе фильма «Теща», в котором юморист исполнил главную роль.

Гарик бил меня по лицу, лупастил. По роли так надо было. Я пытался уйти, я придумал целую сцену, как заменить эту историю. Поскольку их было двое, я их победить не мог. И осталась пощечина. Слава богу, мне удалось убедить Гарика, чтобы я его обучил, как это сделать. Гузеева не била, — рассказал Лыков.

Закрытая премьера комедийного фильма «Теща» проходит в киноцентре «Октябрь» в Москве. Картина рассказывает о непростых отношениях между зятем и его волевой тещей, роль которой исполнила Лариса Гузеева. Роль экранной дочери Гузеевой и жены Харламова исполнила звезда «Универа» Настасья Самбурская. Также в комедии снялись Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова и другие актеры.

Также звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков на премьере фильма «Теща» рассказал, что ему понравилось работать с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. По его словам, даже постельная сцена с ведущей получилась великолепной.