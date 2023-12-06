«Мой человек абсолютно»: Гузеева высказалась о дружбе с Харламовым Гузеева назвала Харламова душевным и чистым человеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью Hellomagrussia.ru рассказала о дружбе с комиком Гариком Харламовым на съемках комедии «Теща», где оба играют главные роли. Звезда «Жестокого романса» назвала юмориста чудесным, душевным и чистым человеком, внутри которого «есть свет». По словам Гузеевой, Харламов — абсолютно «ее человек».

Он чудесный. Мой человек абсолютно. Внутри него есть свет, ему не нужно это изображать или придумывать что-то, чтобы нравиться. Он сам по себе очень душевный, чистый. И талантливый — это безусловно, — призналась актриса.

Гузеева также сообщила, что не хотела сниматься в новой комедии, потому что не любит этот жанр. Однако после беседы с продюсером фильма Тимуром Вайнштейном изменила свое решение и приняла участие в проекте.

Я почти десять лет отказываюсь, кто бы ни звонил. К тому же комедия — это вообще не мое. Я их не люблю, не досмотрела до конца ни одну. И на предложение агента ответила: «Дальше даже можешь не продолжать, нет, нет и нет. Я не снимаюсь». Но он убедил меня встретиться с продюсером фильма Тимуром Вайнштейном, и тот нашел какие-то верные слова, так расположил к себе, что я согласилась, — пояснила Гузеева.

Ранее Гузеева на премьерном показе фильма «Теща» заявила, что юморист Гарик Харламов — талантливый и профессиональный человек. Поскольку по возрасту он годится ей в сыновья, она считает его любимым мальчиком. По словам телезвезды, Харламов дал ей много любви и нежности.