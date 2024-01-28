Блат Янковского, стакан Кудрявцевой, гонорары Соседова: что будет дальше

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Иван Янковский, Лера Кудрявцева, Сергей Соседов

Иван Янковский оправдывается за свои награды и популярность, Сергей Соседов жалуется, что не успевает на все встречи по деловым предложениям после увольнения с НТВ, Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо героине шоу Андрея Малахова — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Янковский сказал недоброжелателям?

Российский актер Иван Янковский обратился к хейтерам после получения в пятый раз премии «Золотой орел» за роль следователя в сериале «Фишер». Как написал он на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), если такой артист, как он, родился в киносемье, то многие будут говорить о его удачах в карьере именно благодаря звездным родственникам. Однако, по словам Янковского, он пытается развиваться и удивлять не только зрителей, но и самого себя.

«Так вышло, что, если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и т. д. и т.п., на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобой происходит, то это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево. <...> Приятно ли мне получать награды? Безусловно. Делают ли они меня человеком лучше? Нет. <...> Но что точно награды мне дают, то это понимание того, что наш цех видит, что я работаю. Я пытаюсь развиваться. Пытаюсь удивить себя, пытаюсь дотянуться до чего-то, чего я и сам не знаю», — высказался актер.

Ранее Янковский заявил, что не имеет смысла сравнивать мэтров российского кинематографа и молодое поколение артистов. Так он прокомментировал высказывания своего коллеги по сериалу «Слово пацана» Никиты Кологривого, который поставил под сомнение творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. По словам Янковского, Бог судья тем, кто неуважительно относится к старшему поколению актеров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Янковский

Сколько Соседов получает на частных мероприятиях?

Музыкальный критик Сергей Соседов, которого со скандалом уволили из шоу «За гранью» на телеканале НТВ, получает от 500 тысяч рублей за одно частное мероприятие. Соседов признался, что сейчас получает так много предложений о работе, что не успевает ездить на все встречи.

Соседов рассказал, что его выгнали из шоу «За гранью» за желание сделать «что-то хорошее и доброе», но сценаристы требовали от него драму. При этом он уверен, что поклонникам передачи пришлась по душе его эпатажная и эмоциональная тактика ведения шоу.

До этого Соседов признавался, что новость о его увольнении стала для него неожиданной. Он добавил, что такого развития событий, по его мнению, не ждал и продакшен — исполнитель заказа по съемке программы.

Он уточнил, что руководство продакшена не заинтересовано в пертурбации в ситуации с ведущими. Соседов заявил, что между ним и создателями шоу уже выстроилась слаженная работа.

При этом журналист отметил, что в телевидении всегда ведется «подковерная борьба». Некоторые решения, по его словам, спускаются сверху от влиятельных людей.

«Телевидение — это закрытое сообщество, там все под ковром. Вы никогда не найдете правды там. Идет подковерная борьба и залетают головы из-под ковра иногда. Меня так вот убрали. Это может быть с кем угодно. Там есть своя логика, безусловно, есть влиятельные люди, которые всем этим управляют», — говорил Соседов.

Ранее шоумен Стас Барецкий вызвал Соседова на бой из-за критических высказываний последнего в адрес телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения. Барецкий добавил, что музыкальный критик «не потянул» работу в шоу «За гранью».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

За что Кудрявцева окатила водой из стакана героиню шоу Малахова?

Российская телеведущая Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего в студии, артистка покинула студию. Позднее она объяснила, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

Виктор, сын героини, простил родную мать в эфире шоу. Встретившись в студии программы, они обнялись, а гости передачи слушали их историю со слезами на глазах. Женщину посадили за один стол рядом с сыном и Лерой Кудрявцевой.

«Пришла, поплакала — ее простить, что ли, надо? <...> Это не то что со зла. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих детей, пятерых! А как они живут? А как они жили?» — возмутилась Кудрявцева.

После случившегося телеведущая разнервничалась. Сказав, что у нее трясутся руки, она покинула студию.

Кудрявцева объяснила, что история молодого человека и бросившей его матери потрясала ее «своей чудовищностью». По словам телеведущей, в один момент у нее просто «упало забрало» и она вылила стакан воды «от бессилия, злости и боли за пацана».

«Паренек пришел потом ко мне в гримерку. Мы обнялись и молча стояли. А я плакала... Какой же у меня дурацкий характер! Ведь можно сделать лицо кирпичом и пропустить мимо своей души. А у меня не получается», — поделилась она эмоциями.

Российская телеведущая Екатерина Гордон оправдала Кудрявцеву. По ее словам, плеснув в одну из героинь передачи водой из стакана, она сделала то, что должна была сделать. Ее примеру последовала бы половина здравой аудитории, отметила Гордон, призвав не заниматься «героизацией кукушек».

«Сразу сообщу морализаторам, что в программе «Привет, Андрей!» Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно», — написала Гордон под фотографией с подругой в Instagram.

Программа была посвящена Году семьи в РФ. Одним из героев передачи стал парень, воспитанный приемной семьей и впервые встретившийся в студии со своей биологической матерью.

Мнения зрителей по поводу поступка телеведущей разделились. Некоторые раскритиковали и призвали принести извинения за выплеснутую в лицо воду.

«Она совершила мерзкий поступок. <...> Даже извиниться смелости не хватает», — возмутилась пользовательница Сети.

«Это как пнуть, ударить бомжа. Нищая душонка у тебя, лерка. Даже с большой буквы писать не хочется», — добавила другая.

Нашлись и те, кто поддержали звезду. В комментариях к посту Кудрявцевой появилась девушка, представившаяся сестрой Мохнева, она рассказала подробности о его детстве.

«Витю она бросила при рождении в дырку уличного туалета, а его брата она родила и закопала в навозе. Мальчишки чудом выжили! И что-то она не горела желанием их видеть, когда была возможность проехать 15 км, а тут аж в Москву поперлась! За кулисами она сказала, что он ей не нужен, не пиши, не ищи! Ехала она за деньгами и на халяву, думала звездой в село вернуться, наливали бы бесплатно!» — написала пользовательница Елена.

В своем Telegram-канале Кудрявцева продолжила поносить участницу программы Малахова. По ее словам, несостоявшаяся мать может «сесть на шею» брошенным детям.

«И кстати, как показывает практика, после таких встреч на камеру они забивают на детей, а еще могут им на шею сесть, чтоб их дети содержали.

Горькая статистика. А еще, конечно же, легче и круче обсудить и осудить меня со стаканом воды, чем эту женщину. С ней то все понятно. Горько, что стакан воды вылитый на эту женщину по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок», — оправдывалась Кудрявцева.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал Кудрявцеву после скандала. Он назвал теледиву «бессовестной рожей», напомнив, что Кудрявцева не навещала сына, пока ему не исполнилось 16 лет.

«Лера, как тебе не стыдно? Ты же бросила Жана. Родила, оставила его. Кстати, он не является сыном Сергея Ленюка. Он записал его на себя и воспитывал 16 лет», — заявил продюсер.

Разин подчеркнул, что ему жаль многодетную мать, которую Кудрявцева унизила на всю страну. По его словам, женщина пережила настоящий шок.

«Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала. А мама Ленюка, Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты рожа!» — сказал Разин.

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