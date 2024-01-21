Соседов раскрыл детали скандального увольнения из шоу «За гранью» Соседов: известие об увольнение из шоу «За гранью» было неожиданным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что новость о его увольнении из шоу «За гранью» стала для него неожиданной. Он добавил, что такого развития событий, по его мнению, не ждал и продакшен — исполнитель заказа по съемке программы.

Абсолютно. И как мне показалось, оно было неожиданным для самого продакшена. Потому что НТВ выступает здесь в роли заказчика. Программу снимает продакшен. НТВ утверждает формат программы, тематику, ведущего, а продакшен — исполнитель, — пояснил Соседов в ответ на вопрос, было ли известие об увольнении неожиданным.

Он уточнил, что руководство продакшена не заинтересовано в пертурбации в ситуации с ведущими. Соседов заявил, что между ним и создателями шоу уже выстроилась слаженная работа.

Со мной была четкая работа. Я ни разу не опоздал на съемку, даже на грим. Ведущих с такой железной дисциплиной мало. Я делаю свой спектакль, они делают свой в монтаже. Все довольны. Эксперты счастливы, зрители в восторге, — резюмировал критик.

Ранее шоумен Стас Барецкий вызвал Соседова на бой из-за критических высказываний последнего в адрес телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения. Барецкий добавил, что музыкальный критик «не потянул» работу в шоу «За гранью».