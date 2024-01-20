Барецкий вызвал Соседова на бой после его «наезда» на НТВ Шоумен Барецкий вызвал Соседова на бой из-за его претензий к НТВ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru вызвал журналиста Сергея Соседова на бой из-за критики последним телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения.

С Соседовым могу выйти. Мне не нравится, что он на НТВ наезжает, люблю этот телеканал, у меня мама его смотрит. Если ты не тянешь шоу, если выходишь как потерпевший и ждешь толерантного к себе отношения, потому что ты не такой, как все — это смешно. Якобы его обидели, что он такой великий — это разговоры в пользу бедных, не потянул ты, братан. Давайте называть вещи своими именами: их зовут на ТВ, а они не тянут, — отметил Барецкий.

Ранее Соседов сообщил, что все еще тяжело переживает свой уход из программы «За гранью» на НТВ. По его словам, решение телеканала было глупым и нездоровым. Критик также рассказал, что мечтает вести программу об искусстве, в которой будет общаться с музыкантами, певцами и актерами. Журналист отметил, что в будущем может возобновить сотрудничество с НТВ. Он пояснил, что решение будет зависеть от его собственных интересов.

Бывшая соведущая программы «Давай поженимся!» астролог Василиса Володина ранее заявила, что уволилась из шоу из-за актрисы Ларисы Гузеевой. По ее словам, она не хотела уходить из программы и попросила руководство предоставить ей двухнедельный отпуск во время пандемии. После этого Гузеева поставила условие, чтобы Володина не вернулась в программу, сообщила астролог. Володина также отметила, что в последнее время передача о любви, в которой она работала, превратилась во фрик-шоу.